Во временно оккупированном городе Харцызск на Донетчине раздаются мощные взрывы с детонацией. По сообщениям мониторинговых каналов, попадание произошло в склад БК, из-за чего произошел сильный взрыв, все небо загорелось, сейчас местные сообщают о пожаре и звуках повторной детонации.

Оккупированная Донетчина вздрагивает от взрывов (ВИДЕО)

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 1 июля в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника, подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который находится в Удмуртской Республике РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

"Завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса России, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия. Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", — отметили в Генштабе.

Также там сообщили, что сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ.