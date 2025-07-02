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Оккупированная Донетчина вздрагивает от взрывов (ВИДЕО)

В оккупированном Харцызске попали в склад с боеприпасами

2 июля 2025, 23:33
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Недилько Ксения

Во временно оккупированном городе Харцызск на Донетчине раздаются мощные взрывы с детонацией. По сообщениям мониторинговых каналов, попадание произошло в склад БК, из-за чего произошел сильный взрыв, все небо загорелось, сейчас местные сообщают о пожаре и звуках повторной детонации.

Оккупированная Донетчина вздрагивает от взрывов (ВИДЕО)

Оккупированная Донетчина вздрагивает от взрывов (ВИДЕО)

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 1 июля в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника, подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который находится в Удмуртской Республике РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

"Завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса России, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия. Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", — отметили в Генштабе.

Также там сообщили, что сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ.



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