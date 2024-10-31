Оккупировали ли Селидово: связи с местными нет, Генштаб оккупацию не подтверждает

В утренней сводке Генштаба говорится, что наши защитники остановили 28 штурмов россиян в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

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Мобильная связь в Селидово сейчас не работает, поэтому украинцам связаться с родственниками или знакомыми, которые не эвакуировались из города, возможности нет. Об этом сообщает издание Вільне Радіо.

“Если родственники тех, кто оставался в Селидово, звонили по телефону, мы организовывали их эвакуацию. Люди выходили на связь, поднимаясь на крыши девятиэтажек, чтобы поймать сигнал. Сейчас с ними никак не связаться, что делать не знаем", — ответили журналистам Вільного радіо на горячей линии контактного центра Селидовской ГВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские захватнические войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся у Новоукраинки, в Нововодмитровке и Кураховке", — говорится в сообщении DeepState. В то же время, в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор. Отметим, ранее DeepState сообщал, что в ночь на 30 октября российские войска оккупировали еще два населенных пункта Донецкой области. "Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне", – говорится в сообщении.

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В школах оккупированного Мариуполя детям раздали глобусы, где оккупированные области Украины обозначены как "присоединенные" к России. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.