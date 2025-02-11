Оккупанты жестоко ударили по Сумщине: что известно о последствиях (ФОТО)

Войска РФ 11 февраля ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по Краснопольской общине в Сумской области. В результате бомбежки погибли два человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

В Сумской области зафиксировано военное преступление россиян: оккупанты разрушили дома и убили людей. Фото: Сумская областная прокуратура

В результате ударов погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, уточнили в прокуратуре.

По данным областного управления Национальной полиции Украины, повреждены дома, школа, помещения тракторной бригады, а также частные автомобили. Правоохранители рассказали, что начали уголовное производство по нарушениям законов и обычаев войны (по ст. 438 Уголовного кодекса Украины).





Портал "Комментарии" днем 11 февраля сообщал со ссылкой на Воздушные силы Украины, что большую часть крылатых и баллистических ракет РФ в ходе утренней атаки выпустила по Полтавщине, там, соответственно, зафиксированы самые серьезные последствия ударов. Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела баллистикой. Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза". Также пострадал объект газодобычи компании ДТЭК, он прекратил работу.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне совершили очередную атаку на энергосистему Украины, в частности, на газовую инфраструктуру, из-за чего в нескольких областях были введены экстренные отключения электроэнергии.

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 февраля оккупанты совершили комбинированную атаку ракетами разных типов — воздушного, наземного и морского базирования — на объекты газовой промышленности в Полтавской области. Для этого враг использовал до 19 ракет разных типов. В то же время, информация о результатах работы противовоздушной обороны пока уточняется.

Кроме того, ночью враг применил 124 "Шахеда" и другие типы беспилотников. Удалось сбить 57 дронов, еще 64 беспилотника-имитатора были уничтожены в результате потерь на локациях.