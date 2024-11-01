Оккупанты жарят шашлык в одной из заброшенных квартир оккупированного города Донбасса (ВИДЕО)

Враги "освобождают" один за другим города Донбасса, превращая уютные дома в руины. В одной из таких квартир оккупанты решили развести костер книгами прямо на полу, чтобы пожарить мясо.

Оккупанты жарят шашлык в одной из квартир. Фото: Юрий Бутусов

Видео и фото оккупантов опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

""Русский" мир пришел в один из пустующих и уничтоженных городов Донецкой области. Российские военнослужащие обустроились в одной из оставленных мирными жителями квартир, разводят огонь книгами и жарят мясо прямо на полу", – написал журналист.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Денег нет: Глава партии "Слуга народа" сообщила "плохие новости" для переселенцев

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила о том, что ее и другие правки по финансированию еВосстановления в Бюджете-2025 в первом чтении отклонено.

"По состоянию сейчас хороших новостей для всех, кто ожидает увеличения финансирования по программе еВосстановление, у меня, к сожалению, нет", — написала Шуляк.

Сообщение главы партии "Слуга народа" прокомментировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который отметил, что "в переводе это означает, что мариупольцы могут не надеяться получить ни компенсаций, ни помощи от государства за потерю жилья".

"Знаете, что будет дальше? А дальше еще несколько десятков внутренних беженцев плюнут и поедут в оккупацию. Но это еще не все. Однако, у нас есть 30 млрд. гривен, чтобы раздать каждому по 1000 гривен. Но отдельной строкой у нас полно денег, чтобы платить пенсии и все социальные выплаты мариупольцам в оккупации. Небывалый аттракцион щедрости от наших чиновников. Правда, очень удивительной и беспощадной щедрости", – отметил Андрющенко.

Отметим, что в Украине до сих пор нет механизма получения компенсации за разрушенное жилье жителям оккупированных с 2022 года городов – Мариуполя, Попасной, Северодонецка, Бахмута, Лисичанска и других. Если жители деоккупированных территорий и владельцы жилья, которое оккупанты разрушают обстрелами на территории, подконтрольной Украине, получают компенсацию на восстановление и жилищные сертификаты на приобретение нового жилья, то у сотни тысяч переселенцев Донецкой и Луганской областей нет такой возможности.