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Оккупанты заявляют о захвате населенных пунктов в Сумской области

Россияне заявляют об оккупации населенных пунктов в Сумской области

сегодня, 07:28 comments1154
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Недилько Ксения

Российские войска 4 марта продолжили наступательные операции в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Между тем, военные блогеры заявляли о том, что российские войска захватили Журавку и Новенькое на Сумщине. Другой русский воин заявил, что российские заявления о захвате Журавки ложны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Оккупанты заявляют о захвате населенных пунктов в Сумской области

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Отмечается, что российские войска вели наступательные действия под Журавкой. Сообщается, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ действуют вблизи Журавки.

Что касается боев за Курскую область, то русские военкоры утверждали, что оккупанты захватили Никольский и Новую Сорочину (оба к северо-западу от Суджи) и продвинулись вблизи Малой Локни (к северо-западу от Суджи).

4 марта Генштаб ВС Украины сообщил, что 3 марта подразделения ВСУ уничтожили военный объект российского 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной отдельной мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия (ОСА), СВО) вблизи Троицкого (южнее Коренево). В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска использовали этот объект для планирования и проведения атак и нанесения ударов от первого лица ( FPV ) по украинским позициям и что в результате удара погибли до 30 российских военнослужащих.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вблизи Новенького в Сумской области враг проводит пехотные штурмовые действия в течение нескольких дней, сейчас ситуация носит локальный характер боев в пограничных. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он пояснил, что как и в приграничные Сумщины, ДРГ россиян регулярно действуют на разных участках, заходят на территорию Украины в пограничные, уничтожаются, иногда терпят поражения и уничтожение еще на территории РФ.

"То, что россияне разгоняют эту ситуацию как чуть ли не начало наступления на Сумы — это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у них нет, но информационно надо раздуть "победу". Так уже было перед Курской операцией, когда "кадыровцы" рассказывали, что захватили село Рыжовка на Сумщине и это оказалось ложью. Чтобы что-то захватить, необходимо закрепиться и подтянуть резервы", – отметил Коваленко.



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