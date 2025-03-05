Оккупанты заявляют о захвате населенных пунктов в Сумской области

Российские войска 4 марта продолжили наступательные операции в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Между тем, военные блогеры заявляли о том, что российские войска захватили Журавку и Новенькое на Сумщине. Другой русский воин заявил, что российские заявления о захвате Журавки ложны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Отмечается, что российские войска вели наступательные действия под Журавкой. Сообщается, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ действуют вблизи Журавки.

Что касается боев за Курскую область, то русские военкоры утверждали, что оккупанты захватили Никольский и Новую Сорочину (оба к северо-западу от Суджи) и продвинулись вблизи Малой Локни (к северо-западу от Суджи).

4 марта Генштаб ВС Украины сообщил, что 3 марта подразделения ВСУ уничтожили военный объект российского 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной отдельной мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия (ОСА), СВО) вблизи Троицкого (южнее Коренево). В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска использовали этот объект для планирования и проведения атак и нанесения ударов от первого лица ( FPV ) по украинским позициям и что в результате удара погибли до 30 российских военнослужащих.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вблизи Новенького в Сумской области враг проводит пехотные штурмовые действия в течение нескольких дней, сейчас ситуация носит локальный характер боев в пограничных. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он пояснил, что как и в приграничные Сумщины, ДРГ россиян регулярно действуют на разных участках, заходят на территорию Украины в пограничные, уничтожаются, иногда терпят поражения и уничтожение еще на территории РФ.

"То, что россияне разгоняют эту ситуацию как чуть ли не начало наступления на Сумы — это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у них нет, но информационно надо раздуть "победу". Так уже было перед Курской операцией, когда "кадыровцы" рассказывали, что захватили село Рыжовка на Сумщине и это оказалось ложью. Чтобы что-то захватить, необходимо закрепиться и подтянуть резервы", – отметил Коваленко.