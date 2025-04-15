Оккупанты заявляют о прорыве на Сумщине: что известно

Российские войска 14 апреля продолжали наступательные действия на Сумском направлении, но подтвержденного продвижения не совершили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны ( ISW ).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

13 и 14 апреля российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Сум вблизи международной границы в Журавке и к северо-востоку от Сум вблизи Локни, Басовки и Веселовки. Российская государственная телевизионная программа "Вести" утверждала, что российские войска занимают 70 квадратных километров Сумской области, хотя ISW собрал только доказательства, чтобы оценить, что российские войска занимают 43,61 квадратных километров в Сумской области.

13 и 14 апреля российские войска атаковали вблизи Басовки. Российский военкор утверждал, что украинские силы неудачно контратаковали у Водолога (на севере Сум вблизи международной границы).

Сообщается, что в районе Алексеевки (севернее Сум) действуют беспилотники российского отряда спецназа "Анвар" (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 "Анвар"). Подразделения российского 1434 "Ахмат-Чеченского" полка, как сообщается, действуют вблизи Веселовки и Владимировки (на север от Сум) и Водолог.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы на Покровском направлении для удержания позиций. Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24" сообщил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

"Российская Федерация продолжает отодвигать линию фронта в разных направлениях с разной интенсивностью. Но, например, если мы берем красноармейское (покровское – ред.) направление, то мы фиксируем там концентрацию в резервах стороны противника. Противник пытается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений", — сказал Пушилин. Пушилин также сообщил, что ВСУ пока остаются близки к Горловке.