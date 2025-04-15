Оккупанты заявляют о прорыве на Сумщине: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские войска 14 апреля продолжали наступательные действия на Сумском направлении, но подтвержденного продвижения не совершили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны ( ISW ).
Карта боевых действий DeepState, скриншот
13 и 14 апреля российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Сум вблизи международной границы в Журавке и к северо-востоку от Сум вблизи Локни, Басовки и Веселовки. Российская государственная телевизионная программа "Вести" утверждала, что российские войска занимают 70 квадратных километров Сумской области, хотя ISW собрал только доказательства, чтобы оценить, что российские войска занимают 43,61 квадратных километров в Сумской области.
13 и 14 апреля российские войска атаковали вблизи Басовки. Российский военкор утверждал, что украинские силы неудачно контратаковали у Водолога (на севере Сум вблизи международной границы).
Сообщается, что в районе Алексеевки (севернее Сум) действуют беспилотники российского отряда спецназа "Анвар" (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 "Анвар"). Подразделения российского 1434 "Ахмат-Чеченского" полка, как сообщается, действуют вблизи Веселовки и Владимировки (на север от Сум) и Водолог.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы на Покровском направлении для удержания позиций. Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24" сообщил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
"Российская Федерация продолжает отодвигать линию фронта в разных направлениях с разной интенсивностью. Но, например, если мы берем красноармейское (покровское – ред.) направление, то мы фиксируем там концентрацию в резервах стороны противника. Противник пытается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений", — сказал Пушилин. Пушилин также сообщил, что ВСУ пока остаются близки к Горловке.
Новости