В российских силовых структурах сообщили прокремлевскому агентству ТАСС, что при ударе вблизи Днепропетровской области украинские войска потеряли по меньшей мере 10 военных в результате ударов фугасными авиабомбами.

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Отмечается, что русские войска уничтожили часть подразделения БПЛА 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, это элитное подразделение было переброшено для сдерживания давления российских войск.

"Вчера в селе Комар двумя ударами ФАБ уничтожен пункт управления БПЛА 414 полка. Элиту бросили для сдерживания наших сил", — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что в результате ударов уничтожены по меньшей мере 10 украинских военнослужащих .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по позиции ЗРК "Патриот" в районе населенного пункта Покров в Днепропетровской области.

В результате ракетного удара якобы уничтожена многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Патриот".

Также "Комментарии" писали, что в так называемой "ДНР" изучают возможность консервации разрушенных кварталов для сохранения "памяти". Эти территории будут показывать туристам — по примеру Волгограда, который также сохранил память о защитниках Сталинграда, сообщил глава не признанной республики Денис Пушилин, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Пушилин обвиняет в разрушении городов ВСУ, хотя местные жители и военные знают, как оккупанты заходили в города: били из артиллерии, минометов, кассетными боеприпасами, а затем из авиации, чтобы нанести побольше разрушений и жертв, а после этого прорывали оборону уже пехотой. Поскольку города почти стерты с лица земли, то оккупанты даже не собираются восстанавливать эти кварталы – проще и дешевле их "законсервировать".