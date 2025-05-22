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Оккупанты заявили об уничтожении части «элитного подразделения БПЛа ВСУ» возле Днепропетровщины

Россияне заявили об уничтожении военных «элитного подразделения БПЛА ВСУ»

22 мая 2025, 11:38 comments1064
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Недилько Ксения

В российских силовых структурах сообщили прокремлевскому агентству ТАСС, что при ударе вблизи Днепропетровской области украинские войска потеряли по меньшей мере 10 военных в результате ударов фугасными авиабомбами.

Оккупанты заявили об уничтожении части «элитного подразделения БПЛа ВСУ» возле Днепропетровщины

Иллюстративное фото

Отмечается, что русские войска уничтожили часть подразделения БПЛА 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, это элитное подразделение было переброшено для сдерживания давления российских войск.

"Вчера в селе Комар двумя ударами ФАБ уничтожен пункт управления БПЛА 414 полка. Элиту бросили для сдерживания наших сил", — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что в результате ударов уничтожены по меньшей мере 10 украинских военнослужащих .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по позиции ЗРК "Патриот" в районе населенного пункта Покров в Днепропетровской области.

В результате ракетного удара якобы уничтожена многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Патриот".

Также "Комментарии" писали, что в так называемой "ДНР" изучают возможность консервации разрушенных кварталов для сохранения "памяти". Эти территории будут показывать туристам — по примеру Волгограда, который также сохранил память о защитниках Сталинграда, сообщил глава не признанной республики Денис Пушилин, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Пушилин обвиняет в разрушении городов ВСУ, хотя местные жители и военные знают, как оккупанты заходили в города: били из артиллерии, минометов, кассетными боеприпасами, а затем из авиации, чтобы нанести побольше разрушений и жертв, а после этого прорывали оборону уже пехотой. Поскольку города почти стерты с лица земли, то оккупанты даже не собираются восстанавливать эти кварталы – проще и дешевле их "законсервировать".



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