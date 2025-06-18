Оккупанты заявили о захвате населенных пунктов на Сумщине и Харьковщине

Министерство обороны РФ заявило об оккупации двух населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях. Оккупацию украинских территории россияне называют "освобождением".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден (оккупирован – ред.) населенный пункт Довгенькое Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили (оккупировали – ред.) населенный пункт Новониколаевка Сумской области", – пишут во вражеском ведомстве.

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Клюсы Черниговской области; Порозок, Заречное, Покровка, Марьино, Братеница, Нововасиловка, Великая Писаревка, Мезеновка, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили 17 вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом четыре управляемых авиационных бомбы. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

Как сообщают аналитики проекта DeepState, за минувшие сутки оккупантам удалось продвинуться возле Юнаковки Сумской области, Мирного и Зари в Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что проект DeepState исследовал инженерно-фортификационные сооружения в Сумской области и проверил, как обустроены линии обороны на границе с Россией.