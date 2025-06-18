logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты заявили о захвате населенных пунктов на Сумщине и Харьковщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты заявили о захвате населенных пунктов на Сумщине и Харьковщине

Россияне заявляют, что продолжают продвигаться на севере Украины

сегодня, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министерство обороны РФ заявило об оккупации двух населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях. Оккупацию украинских территории россияне называют "освобождением".

Оккупанты заявили о захвате населенных пунктов на Сумщине и Харьковщине

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден (оккупирован – ред.) населенный пункт Довгенькое Харьковской области.

Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили (оккупировали – ред.) населенный пункт Новониколаевка Сумской области", – пишут во вражеском ведомстве.

Оккупанты заявили о захвате населенных пунктов на Сумщине и Харьковщине - фото 2

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Клюсы Черниговской области; Порозок, Заречное, Покровка, Марьино, Братеница, Нововасиловка, Великая Писаревка, Мезеновка, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили 17 вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом четыре управляемых авиационных бомбы. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

Как сообщают аналитики проекта DeepState, за минувшие сутки оккупантам удалось продвинуться возле Юнаковки Сумской области, Мирного и Зари в Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что проект DeepState исследовал инженерно-фортификационные сооружения в Сумской области и проверил, как обустроены линии обороны на границе с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости