Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов сообщил росСМИ, что оккупанты якобы выбили украинских военных из населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Слова россиянина приводит прокремлевское агентство ТАСС.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Как рассказал Рогов, "продолжается зачистка села от остатков подразделений ВСУ".

Пятихатки находятся в западной части Запорожья. 21 февраля Рогов сообщал РосСМИ , что ВС РФ заняли половину Пятихаток.

Он также заявил о взятии двух наблюдательных пунктов ВСУ в Запорожье.

"Российские подразделения продвинулись к занятым Вооруженными силами Украины (ВСУ) сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, выбив противника из опорного пункта на ореховском направлении", — также сообщил Рогов пропагандистам ТАСС.

"Наши войска четко идут с юга в Щербаки и Малые Щербаки, взяли один опорник и два надзорных пункта противника", — сказал собеседник агентства.

24 февраля Рогов сообщил ТАСС, что российские подразделения заняли два больших опорных пункта ВСУ в районе села Щербаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска атаковали у международной границы на северо-востоке Сумской области возле Журавки; северо-западнее Суджи в районе Свердликово, Лебедевки, Никольского, Малой Локни, Погребки; и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в западную Лебедевку. Российские пропагандисты утверждали, что подразделения русской армии продвигались в пределах Лебедевки; и что оккупанты продвинулись вблизи Косицы (к северу от Суджи).