Оккупанты заявили о продвижении на Запорожье

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Недилько Ксения
Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов сообщил росСМИ, что оккупанты якобы выбили украинских военных из населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Слова россиянина приводит прокремлевское агентство ТАСС.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
Как рассказал Рогов, "продолжается зачистка села от остатков подразделений ВСУ".
Пятихатки находятся в западной части Запорожья. 21 февраля Рогов сообщал РосСМИ , что ВС РФ заняли половину Пятихаток.
Он также заявил о взятии двух наблюдательных пунктов ВСУ в Запорожье.
24 февраля Рогов сообщил ТАСС, что российские подразделения заняли два больших опорных пункта ВСУ в районе села Щербаки.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска атаковали у международной границы на северо-востоке Сумской области возле Журавки; северо-западнее Суджи в районе Свердликово, Лебедевки, Никольского, Малой Локни, Погребки; и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в западную Лебедевку. Российские пропагандисты утверждали, что подразделения русской армии продвигались в пределах Лебедевки; и что оккупанты продвинулись вблизи Косицы (к северу от Суджи).
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