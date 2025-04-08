Оккупанты заявили, что Украина ударила по России: где сообщили о взрывах

Российские власти и военное руководство продолжают обвинять Украину в обстрелах энергетической инфраструктуры и нарушении договоренностей по мораторию о таких ударах. Так, Минобороны РФ заявило, что украинскими войсками были совершены удары по территории России, а именно по энергосистеме.

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"Киевский режим, в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта э.г., на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", – заявили во враждебном Минобороны РФ.

Так, отмечается, что удары пришлись по Курской и Белгородской областям РФ.

"Курская область. 7 апреля в 09:47 в результате атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургический" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС. Запорожская область. 7 апреля в 09:30 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ "Новорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора", – заявили в ведомстве страны-агрессора.

Там также сообщили, что российское ПВО "все сбило", кроме БПЛА, летевших на энергоинфраструктуру.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области ", – пишут в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как украинский Генштаб заявлял, что не нарушает договоренностей и не наносит ударов по энергетике. Обстрел возможен только по военным объектам.