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Оккупанты заставляют украинцев сдавать кровь: чем угрожают в случае отказа

Жители оккупированных территорий сдают кровь, чтобы не потерять зарплату и субсидию

сегодня, 18:14
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Кречмаровская Наталия

На временно оккупированных территориях Украины незаконные власти вынуждают жителей сдавать кровь, чтобы не потерять выплаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Оккупанты заставляют украинцев сдавать кровь: чем угрожают в случае отказа

Иллюстративное фото

В Центре сообщили о проведении очередной волны принудительной сдачи крови для солдат РФ. Заставляют сдавать кровь бюджетников и социально уязвимый слой населения временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, россияне пытаются "спасать" бесконечный поток раненых российских оккупантов.

“В оккупированном Мариуполе коллаборанты составляют обязательные планы количества доноров среди педагогов, работников ЖКХ и граждан, получающих “субсидии”. За невыполнение "плана" люди рискуют не получить выплаты", — сообщают в Центре.

На временно оккупированной Херсонской области коллаборанты систематически организуют работников бюджетной сферы для сдачи крови. Для этого мобильный комплекс забора донорской крови ездит по районным центрам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на ВОТ захватчики пытаются получить лояльность местного населения к оккупационным властям оккупанты снова усиливают репрессии и фильтрацию. “Внезапные облавы и зачистки возобновились из-за большого потока военной техники через город. Пытаются усложнить фиксацию и максимально обезопасить передвижение”, – пояснил он.

По словам Андрющенко, оккупанты впервые применяют практику посещения мелких предприятий с тотальной проверкой рабочих. Особое внимание обращают на тех, кто до сих пор либо не получил российский паспорт, либо получил его, по мнению ФСБ, позже. То есть в 2024 году.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-shantazhuyut-ukrayintsiv-zmushuyuchy-stavaty-donoramy-dlya-armiyi-kremlya/
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