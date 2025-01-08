Оккупанты запретили украинцам жениться: подробности скандала

Кремль "пробил очередное дно" в своей попытке полностью ассимилировать население временно оккупированных территорий Украины.

Враг усиливает давление в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, с 5 февраля украинцам на временно оккупированных территориях, не получивших российский паспорт и не изменивших гражданство, нельзя будет узаконить свои отношения.

Кроме этого, согласно новым оккупационным нормам путинского закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России и временно оккупированных территориях Украины, враг будет применять режим высылки.

Как известно, российские силовики в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получают право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают не изменившие гражданство украинцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово и окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов ВСУ, но глобально это уже не влияет на контроль города россиянами, пишет военный паблик Deep State. По информации Deep State, россияне уже перекидывают часть подразделений на участок фронта возле Мирнограда, где они планируют нарастить количество атак. Паблик отмечает, что контроль над Кураховым дает армии РФ много преимуществ для развития наступательных действий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с ним. При этом Трамп сказал, что не намерен встречаться с Путиным до своей инаугурации. "Я не могу вам этого сказать о планах по встрече. Однако я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным делать это до 20 января", — подчеркнул он.