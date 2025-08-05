"Оккупанты захватили в плен двух британских офицеров": что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет новые выдумки о ситуации на фронте и Украине. Отмечают якобы захват двух британских офицеров в Украине.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации отметили, что это фейковое сообщение и объяснили, что враждебная пропаганда активно использует искусственный интеллект для создания фейковых новостей и манипуляций.
Отмечают, что один из последних примеров – распространение в сети X сообщений о якобы захвате двух британских офицеров в Украине. Пропагандисты утверждают, что их задержали российские спецназовцы. Однако в ЦПД заметили, что это классический фейк, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Это подтверждает и Community Note на платформе X, где указано, что изображение создано искусственно и не подкреплено проверенными доказательствами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг пытается воспользоваться настроениями украинцев, чтобы углубить раскол и сорвать мобилизацию. Речь идет об активизации информационной кампании против ТЦК.
В Полтавском ТЦК предупредили, что в информационном пространстве наблюдается активизация работы российских спецслужб против ТЦК. В частности, украинцам рассылают сообщения с призывом “сожги ТЦК”. В территориальном центре объяснили, что такими способами враг пытается создать медиальную картинку для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья в регионах.