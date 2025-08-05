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"Оккупанты захватили в плен двух британских офицеров": что известно

В России используют ИИ для создания реалистичных фейков

5 августа 2025, 20:19
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет новые выдумки о ситуации на фронте и Украине. Отмечают якобы захват двух британских офицеров в Украине.

"Оккупанты захватили в плен двух британских офицеров": что известно

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это фейковое сообщение и объяснили, что враждебная пропаганда активно использует искусственный интеллект для создания фейковых новостей и манипуляций.

Отмечают, что один из последних примеров – распространение в сети X сообщений о якобы захвате двух британских офицеров в Украине. Пропагандисты утверждают, что их задержали российские спецназовцы. Однако в ЦПД заметили, что это классический фейк, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Это подтверждает и Community Note на платформе X, где указано, что изображение создано искусственно и не подкреплено проверенными доказательствами.

"Такие сообщения часто выглядят реалистично и стремительно распространяются в соцсетях, поскольку воспринимаются как достоверная информация. Но отсутствие фактов, документов или каких-либо подтверждений свидетельствует о дезинформационном характере таких вбросов", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг пытается воспользоваться настроениями украинцев, чтобы углубить раскол и сорвать мобилизацию. Речь идет об активизации информационной кампании против ТЦК.

В Полтавском ТЦК предупредили, что в информационном пространстве наблюдается активизация работы российских спецслужб против ТЦК. В частности, украинцам рассылают сообщения с призывом “сожги ТЦК”. В территориальном центре объяснили, что такими способами враг пытается создать медиальную картинку для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья в регионах.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15202
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