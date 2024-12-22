Оккупанты захватили Лозовую на Харьковщине (КАРТА)

Оккупанты захватили населенный пункт Солнцевка в Донецкой области и село Лозовая Харьковской области. Об этом в недельной сводке сообщили в оккупационном министерстве обороны РФ.

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"Подразделения группировки войск "Центр" в итоге удачных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", – написали оккупанты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские и украинские силы недавно продвинулись юго-западнее Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 20 и 21 декабря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы недавно отбили позиции в юго-песчаном (юго-западнее Покровска), указывая на то, что российские войска, вероятно, недавно продвинулись к Песчаному с юга. Российский военкор утверждал, что российские силы продвинулись к дороге Т-0515 Яснове-Константинополь к югу от Покровска. Российские войска вели наступательные действия к востоку от Покровска в районе Миролюбовки, Новоалександровки и Луч; юго-восточнее Покровска возле Лисовки; к югу от Покровска — Зеленое, Даченское, Шевченко, Новоалексеевка, Новый Труд; и юго-западнее Покровска возле Новоелизаветовки, Новоеленовки, Нововасильевки, Волкового, Песчаного, Соленого и Украинки 20 и 21 декабря.

Российский военкор заявил, что украинские силы контратакуют на Покровском направлении.



