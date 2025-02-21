В Донецкой области подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ оккупировали населенные пункты Новоочеретоватое и Новоселка. Об этом сообщили в Минобороны России. Оккупацию территорий Украины они называют "освобождением".

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"После артиллерийской подготовки по пунктам управления беспилотной авиацией и огневыми точками противника штурмовые подразделения 57-й гвардейской мотострелковой бригады на бронетехнике прорвались в Новоселку, высадили десант в тыл украинских националистов и закрепились в жилой застройке. Вытеснив противника из населенного пункта, штурмовики произвели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также близлежащих лесополос. Севернее Нового Комара штурмовики 5-й танковой бригады совершили стремительный бросок, преодолев реку Мокры Ялы. При поддержке артиллерии и беспилотной авиации ворвались в Новоочертоватое, в кратчайшие сроки зачистив населенный пункт от подразделений ВСУ", – пишут оккупанты.

Также россияне развернули свой триколор в Новоочеретоватом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на данный момент завершился выход войск СОУ из плацдарма между Андреевкой и Шевченко (небольшой клочок на северном берегу Волчьей). Это еще один участок, где присутствие украинских военных сохранялось до последнего. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет военкор Богдан Мирошников.

"Также это один из спорных моментов этого этапа войны. Наряду с удержанием Улаклей в окружении в определенный момент. Потому что с нашей стороны были потери. Которые можно было бы предотвратить, если была дана команда на выход раньше", — отмечает военный корреспондент.