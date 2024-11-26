Оккупанты зачищают «огневой мешок», куда попали военные ВСУ

Российские войска зачищают "огневой мешок", в который попали подразделения ВСУ к югу от города Курахово в Донецкой области, пути отступления противника взяты под огневой контроль, сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что зачистка идет в Ильинке, Романовке и Елизаветовке, а ВСУ отступили в Успеновку.

По данным Института изучения войны, оккупанты продолжают добиваться значительных тактических успехов в западной части Донецкой области и приближаются к охвату Великой Новоселки и продвижению к важным украинским наземным коммуникациям, которые поставляют остальную западную часть Донецкой области и проходят в восточную часть Днепропетровской и Запорожской.

Российские войска также продолжают усилия по ликвидации небольшого кармана к востоку от дороги O0510 Курахово-Великая Новоселка. Российские военкоры заявили, что русские войска захватили Романовку и добились дополнительных успехов на полях вокруг поселения.

Пропагандисты отмечают, что захватчики в этом районе сосредоточены на том, чтобы заставить украинские войска отойти на запад в направлении Константинопольского (к северо-западу от Угледара).

ISW ранее оценила 24 ноября, что российское военное командование имеет несколько потенциальных направлений действий на этом участке фронта, и российские успехи 24 и 25 ноября подвергаются двум из намеченных действий — попыткам России продвинуться на запад вдоль H15 к линии Андреевка-Константинополь от Курахово, а также усилия России обойти Великую Новоселку и угрожать украинским силам к востоку Запорожской области. Российские войска уже захватили позиции вдоль дороги Н15 в восточном Курахово и, вероятно, будут использовать новые позиции вдоль улицы Победы для дальнейшего блокирования и продвижения на запад через Курахово и вдоль Н15 в направлении Дачного и Андреевки.

Недавние наступления россиян на улицу Победы в центре Курахово привели к тому, что российские войска находятся примерно в 15 км к востоку от Андреевки. И российские военкоры, и украинский военный обозреватель Константин Машовец определили Андреевку как российский оперативный объект к западу от Курахово, поскольку захват Андреевки даст российским войскам более сильную позицию, с которой они смогут охватить цепь населенных пунктов вдоль трассы O0510 к северо-западу и северо-западу Угледара.

Оккупанты могут продолжать продвижение на запад вдоль H15 в направлении Андреевки, одновременно атакуя карман к северо-востоку от Угледара вдоль линии Успеновка-Анновка-Романовка с намерением заставить украинские силы отойти на запад во избежание оцепления. Такой маневр мог бы позволить оккупантам захватить тактические позиции в этом районе и уравнять линию фронта от Солнцевки (к северо-западу от Курахово) до Константинопольского, расположив российские силы примерно в 23 км к востоку от границы Донецкой и Днепропетровской областей в ближайшей точке.