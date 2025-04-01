Оккупанты за март захватили более ста квадратных километров украинской земли – DeepState

За март враг оккупировал 133 кв км украинской территории – это показатель сопоставим с апрелем и июнем 2024 года . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Продолжается падение результативности к*цапских войск. По сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в 6 раз. Но это не значит, что враг сел на ж*пу и ждет "договорняка". К*цапы возобновили наступательные операции на нескольких направлениях. А интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона южнее города иногда просто сыпалась", – отмечают в DeepState .





Несмотря на большую усталость в Силах Обороны и большое количество проблем, нашим удается взять себя в руки и минимизировать успехи противника. У россиян тоже не все гладко, в плен попадают оккупанты, которые за 3-4 дня проходят их аналог БЗИН.

" К сожалению, сейчас у них есть своеобразный резерв в виде курской группировки и большой вопрос куда его перебросят или разделят ", – отмечают аналитики проекта DeepState .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне продвигаются в Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 30 и 31 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль трассы Р-79 Купянск-Двуречная и в полях к северо-востоку от Кондрашовки (к северу от Купянска). Российские военкоры утверждали, что русские войска продвинулись к северо-западу от Западного (к северу от Купянска) и получили дополнительные успехи к северо-востоку от Кондрашовки.