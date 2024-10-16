"Оккупанты взяли Селидово в полуокружение": в ВСУ сделали заявление

Вооруженные силы Украины отреагировали на информацию. В эфире всеукраинского телемарафона штаб-сержант 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Сергей Окишев отметил, что не может предоставить конкретные данные по ситуации в Селидово, но подчеркнул, что их позиции остаются стабильными.

"Мы крепко держим свои позиции и продолжаем оборону. Информации о полуокружении Селидового пока нет", — сказал Окишев.

По сведению Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении российские войска предприняли восемь попыток вытеснить украинские подразделения из районов Луч и Селидово. Несмотря на попытки врага, украинские Силы обороны отразили пять атак, а три боевых столкновения еще продолжаются.

Генштаб также сообщает, что украинские защитники решительно сдерживают попытки окупантов продвинуться вглубь территории Украины, несмотря на преимущество врага в живой силе и авиационной поддержке. По состоянию на данный момент количество боевых столкновений возросло до 97, и наибольшая активность оккупационных сил наблюдается на Кураховском направлении, где происходит почти половина атак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Силы обороны предупредили об угрозе оцепления города на Донбассе. Российские оккупанты сосредоточивают свои усилия на частичном окружении города Курахово, что в Донецкой области, и в ближайшие недели ожидается начало битвы за этот город, после чего может начаться наступление на Покровск. Об этом в эфире телемарафона заявил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.