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"Оккупанты взяли Селидово в полуокружение": в ВСУ сделали заявление

ВСУ четко защищают свои позиции в Селидове

сегодня, 21:10
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Лиля Воробьева

Немецкое издание Bild сообщило, что российские оккупационные войска якобы взяли город Селидово в полуокружение. Издание отмечает, что город успешно обороняет 15 бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", но окрестные населенные пункты, по информации Bild , уже захвачены российскими силами, что привело к частичной блокаде Селидового.

"Оккупанты взяли Селидово в полуокружение": в ВСУ сделали заявление

Бои за Селидово (фото из открытых источников)

Вооруженные силы Украины отреагировали на информацию. В эфире всеукраинского телемарафона штаб-сержант 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Сергей Окишев отметил, что не может предоставить конкретные данные по ситуации в Селидово, но подчеркнул, что их позиции остаются стабильными.

"Мы крепко держим свои позиции и продолжаем оборону. Информации о полуокружении Селидового пока нет", — сказал Окишев.

По сведению Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении российские войска предприняли восемь попыток вытеснить украинские подразделения из районов Луч и Селидово. Несмотря на попытки врага, украинские Силы обороны отразили пять атак, а три боевых столкновения еще продолжаются.

Генштаб также сообщает, что украинские защитники решительно сдерживают попытки окупантов продвинуться вглубь территории Украины, несмотря на преимущество врага в живой силе и авиационной поддержке. По состоянию на данный момент количество боевых столкновений возросло до 97, и наибольшая активность оккупационных сил наблюдается на Кураховском направлении, где происходит почти половина атак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Силы обороны предупредили об угрозе оцепления города на Донбассе. Российские оккупанты сосредоточивают свои усилия на частичном окружении города Курахово, что в Донецкой области, и в ближайшие недели ожидается начало битвы за этот город, после чего может начаться наступление на Покровск. Об этом в эфире телемарафона заявил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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