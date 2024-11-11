Оккупанты взорвали дамбу, вода "идет" в населенные пункты: СМИ

Российские войска, вероятно, повредили дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. СМИ и военные сообщают о повышении уровня воды и подтоплении населенных пунктов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Общественное. Донбасс".

Иллюстративное фото

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун отметил, что осмотреть дамбу возле села Старые Терны Кураховской громады пока невозможно из-за обстрелов. В то же время, по его словам, в селах, которые расположены вдоль течения реки Волча, фиксируют подъем воды.

"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент", — отметил Падун.

Он уточнил, есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады. "Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской громады, что там идет вода из-за того, что, если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", — отметил Роман Падун.

Повышение уровня воды фиксируют в селах Великоновоселковской громады, граница которой между Дачным и Уклали.









Карта DeepState

Доброволец 24ОШБ "Айдар" Бунятов Станислав подтвердил повреждение дамбы. “Оккупанты взорвали Кураховскую дамбу, в результате чего были подтоплены ряд сел в направлении Богатыра. Дороги остаются пригодными для использования, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих н.п. конечно же, ограничено”, — сообщил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что захватчики в упор расстреляли военнопленных.



