Оккупанты выбрали новую цель на Харьковщине. Какой город хочет захватить враг

Боевые действия на Харьковском направлении продолжаются. Более того, как отметил Александр Мусиенко, российские захватчики привлекли еще не все свои силы для ведения наступления на этом участке фронта. Более того, эксперт не исключает, что захватчики планируют распространить наступательные действия в Харьковской области. К примеру, говорит Мусиенко, враг попытается наступать на населенный пункт Казачья Лопань.

Казачья Лопань

"Вероятно, на этой неделе оккупанты рассматривают такой сценарий. В Белгородской области как раз концентрируются войска",

– рассказал Мусиенко.

При этом эксперт считает, что Силы обороны приложили максимальные усилия, и сумели остановить продвижение оккупантов в Харьковской области. Кроме того, он добавил, что к этому направлению подошло подкрепление.

Мусиенко подчеркнул, что хотя враг не сумел захватить Волчанск, однако все же в течение нескольких дней оккупанты сумели продвинуться, однако по состоянию на данный момент это продвижение остановлено Силами обороны.

Впрочем, как подчеркнул эксперт, рано говорить о том, что Силы обороны полностью остановили наступление оккупантов на Харьковскую область. По его словам, враг только начал свои действия и потому совсем не исключено, что он попытается продвинуться дальше, чтобы расширить фронт.

Кроме того, Мусиенко заявил, что в планах врага был захват Волчанска, а затем оттуда они хотели двигаться на Казачью Лопань и, возможно, из Грайворона или в сторону Великой Писаревки на Сумщину, или на Золочев в Харьковской области.

Впрочем, как подчеркнул Мусиенко, Силы обороны активно срывают этот вражеский план. Однако, по его мнению, оккупанты все же не будут от него отказываться или менять его. То есть, подчеркнул эксперт, нужно быть готовыми к тому, что оккупанты утвердили эти планы и будут идти к их выполнению любой ценой.

Как подчеркнул Мусиенко, успех или наоборот провал этих враждебных планов будет зависеть исключительно от слаженности действий украинских военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Волчанске сложилась критическая ситуация.



