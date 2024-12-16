Оккупанты возвели фортификации между Крымом и Херсоном и ждут удара (ФОТО)

Агенты партизанского движения сопротивления "АТЕШ" разведали фортификационные сооружения на админгранице оккупированного Крыма и Херсонской области.

Карта размещения фортификация противника. Фото: АТЕШ

Агенты движения провели детальную разведку фортификаций и укреплений вблизи Красноперекопска.

От города вдоль канала, буквально в каждые 15 метров, оккупанты разместили огромное количество блиндажей, наблюдательных пунктов и запаслись дровами в ожидании прорыва ВСУ.

Подробную карту с местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления мы оперативно передали нашим друзьям из Сил обороны Украины.

Удар, как всегда, будет нанесен оттуда, откуда никто не ожидает", – пишут партизаны.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты массово перебрасывают военную технику из Крыма еще на одно направление.

Агенты "АТЕШ" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, двигавшейся по трассе на север Крыма.

Вероятно, колонна следует в сторону временно оккупированной Запорожской области, где оккупанты ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их. В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики. "Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины!" – отметили в "АТЭШ".

Также "Комментарии" писали, что в Донецкой области продолжается усиленный переброс живой силы оккупантов из лагерей подготовки Приазовской части Мариупольско-Бердянской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

По его данным, главное отличие от прежних опрокидываний – это изменение логистики. Теперь маршрут проложен не через Волноваху, а через Никольскую громаду и/или через развилку в районе с. Гранитное по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Великой Новоселки.