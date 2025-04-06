Оккупанты возобновили ракетный террор по Украине: известно о прилетах и пострадавших в Киеве

Российская оккупационная армия произвела запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, ракет Х-101 из бомбардировщиков ТУ-95МС и баллистических ракет. Так утром 6 апреля в Киеве прогремела серия взрывов на фоне вероятной ракетной атаки. Враг снова применил баллистические ракеты для обстрелов, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Фото: из открытых источников

В пять утра военные предупредили об опасности применения баллистического вооружения в тех регионах, где была объявлена воздушная тревога. В настоящее время тревога была объявлена не только в Киеве, но и на всей территории страны.

"Скорая в Киевской области! Киев — к укрытиям!, — отмечалось в сообщении Воздушных сил.

После этого в столице прогремел мощный взрыв, а затем произошло еще несколько сильных взрывов. По данным мониторинговых каналов, по Киеву РФ выпустила 10 баллистических ракет.

"Воздушная тревога объявлена в Киеве из-за угрозы ракетного удара. Берегите свою безопасность: немедленно идите к укрытиям и оставайтесь там до отбоя тревоги", — подчеркнули в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Затем в КМВА сообщили, что противовоздушная оборона работает для нейтрализации угрозы в небе над Киевом.

"Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги. Соблюдайте меры безопасности", — добавили в КМВА.

Военные отметили, что были зафиксированы повторные пуски ракет и призвали местных жителей не выходить из укрытий в отбой.

Позже в столице прогремел еще один мощный взрыв.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе. Впоследствии мэр сообщил, что медиков вызвали в Дарницкий район Киева.

"Бригада на месте. Ракетная атака продолжается. Будьте в укрытиях!" – добавил Кличко.

Впоследствии он сообщил, что медики были вызваны также в Оболонский район.

Как отметил руководитель КМВА Тимур Ткаченко, обстрел вызвал пожары в Дарницком и Оболонском районах Киева.

"Спасатели уже на месте. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — сказал Ткаченко.

Мэр Кличко добавил, что, по предварительным данным, обломки рухнули в Оболонском районе в зоне нежилой застройки.

"Экстренные службы на месте", — сообщил он.

Впоследствии Кличко уточнил, что пожары также произошли в Соломенском районе, а в Дарницком районе есть пострадавшие.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские кафиры, вероятно, готовятся к новому массированному ракетному удару, накапливая необходимые ресурсы. Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович в комментарии телеканалу "Киев 24".