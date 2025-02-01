Оккупанты в течение января захватили значительную территорию Украины: в Deep State шокировали цифрами

В январе российские войска захватили 325 квадратных километров территории Украины, сообщает аналитический проект DeepState. По данным проекта, хотя российские кафиры продолжают активные наступательные операции на разных фронтах, украинские Силы обороны в большинстве случаев сумели значительно замедлить темп их продвижения.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"Основные достижения врага происходят из-за ошибок с нашей стороны, которые мы постоянно повторяем", — говорится в сообщении.

Инфографика, обнародованная проектом, показывает, что в декабре 2024 года российские войска захватили 394 кв.км, в ноябре – 730 кв.км, а в октябре – 503 кв.км. Больше россияне продвинулись вглубь территории Украины именно в ноябре прошлого года.



Согласно информации Reuters, российские войска постепенно сжимают кольцо вокруг Покровска, важного логистического центра. Основные пути поставки этого города оказались под угрозой спустя почти три года после начала полномасштабного вторжения России. В случае захвата Покровска, следующей целью россиян может стать граничащая с этим городом Днепропетровская область.

В то же время, военный эксперт Александр Мусиенко 31 января отметил, что россиянам пока не удается окружить Покровск, и они могут попытаться обойти город, направляя наступление на административную границу Днепропетровской области, даже пересек его.

Иван Тимочко, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, сообщил, что в южной части Донецкой области россияне сосредоточили свои силы для захвата Константинополя и продвижения в направлении Запорожья.

"Комментарии" уже писали, что ситуация на фронте сложная, враг пытается прорвать украинскую оборону. Военные рассказали, что происходит на одном из самых горячих направлений линии боевого столкновения — Покровскому.