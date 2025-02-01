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Оккупанты в течение января захватили значительную территорию Украины: в Deep State шокировали цифрами

Хотя российские кафиры продолжают активные наступательные операции на разных фронтах, украинские Силы обороны в большинстве случаев сумели значительно замедлить темп их продвижения.

сегодня, 16:52
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Клименко Елена

В январе российские войска захватили 325 квадратных километров территории Украины, сообщает аналитический проект DeepState. По данным проекта, хотя российские кафиры продолжают активные наступательные операции на разных фронтах, украинские Силы обороны в большинстве случаев сумели значительно замедлить темп их продвижения.

Оккупанты в течение января захватили значительную территорию Украины: в Deep State шокировали цифрами

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"Основные достижения врага происходят из-за ошибок с нашей стороны, которые мы постоянно повторяем", — говорится в сообщении.

Инфографика, обнародованная проектом, показывает, что в декабре 2024 года российские войска захватили 394 кв.км, в ноябре – 730 кв.км, а в октябре – 503 кв.км. Больше россияне продвинулись вглубь территории Украины именно в ноябре прошлого года.

Оккупанты в течение января захватили значительную территорию Украины: в Deep State шокировали цифрами - фото 2

Согласно информации Reuters, российские войска постепенно сжимают кольцо вокруг Покровска, важного логистического центра. Основные пути поставки этого города оказались под угрозой спустя почти три года после начала полномасштабного вторжения России. В случае захвата Покровска, следующей целью россиян может стать граничащая с этим городом Днепропетровская область.

В то же время, военный эксперт Александр Мусиенко 31 января отметил, что россиянам пока не удается окружить Покровск, и они могут попытаться обойти город, направляя наступление на административную границу Днепропетровской области, даже пересек его.

Иван Тимочко, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, сообщил, что в южной части Донецкой области россияне сосредоточили свои силы для захвата Константинополя и продвижения в направлении Запорожья.

"Комментарии" уже писали, что ситуация на фронте сложная, враг пытается прорвать украинскую оборону. Военные рассказали, что происходит на одном из самых горячих направлений линии боевого столкновения — Покровскому.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21192
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