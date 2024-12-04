Оккупанты в плену почти три года пытали мэра украинского города: в Украину передали его тело

Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и мэра – Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Евгений Матвеев. Фото: Иван Федоров, Запорожская ОВА

Во время последнего обмена тело Матвеева было возвращено Украине.

"Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, не безразличным к судьбе своей страны и своей общины. Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным. Во время оккупации не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности громады, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал.

Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери.

У нас нет времени на промедление. Ежедневно россия совершает террор с нашими людьми – настоящими патриотами.

Склоняю голову перед памятью Евгения Матвеева.

Выражаю соболезнования родным и близким", – написал глава Запорожской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украина высказала позицию по поводу возвращения военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию о якобы нежелании Украины забирать из России военнопленных, списки которых недавно опубликовала российская омбудсман Татьяна Москалькова.

"В который раз узнаю об опубликованных российским уполномоченным по правам человека списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой. В очередной раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины убрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания! , ожидающих возвращения домой своих Защитников!

Украина не затягивает и не затягивала с совершением обменов, а наоборот заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию. А сторона, которая действительно не заинтересована в возвращении и реализации обменов, до сих пор игнорирует создание такой комиссии!" – подчеркнул Дмитрий Лубинец.