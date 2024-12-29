Оккупанты в ловушке: дефицит врачей на ТОТ Запорожской области обостряется

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики столкнулись с острой нехваткой медицинских кадров. Большинство украинских врачей отказываются сотрудничать с оккупантами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Врач. Фото: freepik

Враг пытается привлечь медиков из России с помощью обещаний жилья и других "бонусов" терпят крах. Даже те, кто рассматривает переезд, понимают временность и опасность такого решения.

На недавнем совещании в оккупационной администрации коллаборанты официально признали проблему нехватки врачей. По их оценкам, в течение прошлого года только 40 российских медиков переехали на постоянную работу на временно оккупированные территории, что существенно ниже ожиданий кремля. Однако даже такая цифра не изменяет критическую ситуацию, ведь большинство остаются без квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области.

Кроме того, на оккупированных территориях россияне активно перемещают военную технику и "живую силу". Передвижение окупантов фиксируют агенты сопротивления, в том числе в оккупированном Мариуполе. Как военная логистика врага претерпела изменения на этой неделе, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который следит за ситуацией.