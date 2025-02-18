Оккупанты в Крыму установили новые ограничения: о чем идет речь

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Кречмаровская Наталия
Оккупанты пытаются отправить на войну против Украины жителей захваченных территорий. Чтобы восполнить ряды армии, устанавливают новые ограничения.
В Керченском государственном морском техническом университете, как сообщает Центр национального сопротивления, оккупационные власти ввели новый порядок выплаты стипендий.
В Центре подчеркнули, что принудительное вовлечение гражданского населения в военную службу на оккупированных территориях противоречит Женевской конвенции, запрещающей государству-оккупанту принуждать лиц служить в его вооруженных силах.
Напомним, что на оккупированных территориях, как писал портал "Комментарии", захватчики уже проводили мобилизацию, однако больше скрыто — пытались больше давить на мужчин. Оккупанты больше не скрывают своих намерений – на временно оккупированных территориях Донецкой области стартуют мобилизационные мероприятия.
В Центре национального сопротивления объяснили, что незаконная оккупационная администрация официально запустила механизм призыва в оккупационное войско. При этом они пытаются скрыть его под видом "учебного собрания".
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