logo

BTC/USD

95846.20

ETH/USD

2725.84

LTC/USD

136.20

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты в Крыму установили новые ограничения: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты в Крыму установили новые ограничения: о чем идет речь

Студентам не выплачивают стипендии без постановки на так называемый военный учет

18 февраля 2025, 20:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Оккупанты пытаются отправить на войну против Украины жителей захваченных территорий. Чтобы восполнить ряды армии, устанавливают новые ограничения.

Оккупанты в Крыму установили новые ограничения: о чем идет речь

В Керченском государственном морском техническом университете, как сообщает Центр национального сопротивления, оккупационные власти ввели новый порядок выплаты стипендий.

“Следовательно, студенты получат финансовую поддержку только при постановке на так называемый военный учет. Этот шаг – очередная попытка принудительной милитаризации молодежи на временно оккупированных территориях и грубо нарушает международные нормы прав человека”, — говорится в сообщении Центра.

В Центре подчеркнули, что принудительное вовлечение гражданского населения в военную службу на оккупированных территориях противоречит Женевской конвенции, запрещающей государству-оккупанту принуждать лиц служить в его вооруженных силах.

“Такие действия оккупационной власти не только незаконны, но и аморальны, поскольку ставят под угрозу жизнь и будущее молодого слоя населения. Центр национального сопротивления рекомендует студентам и их семьям осторожничать и искать все доступные пути, чтобы избежать таких ситуаций”, — говорится в сообщении.

Напомним, что на оккупированных территориях, как писал портал "Комментарии", захватчики уже проводили мобилизацию, однако больше скрыто — пытались больше давить на мужчин. Оккупанты больше не скрывают своих намерений – на временно оккупированных территориях Донецкой области стартуют мобилизационные мероприятия.

В Центре национального сопротивления объяснили, что незаконная оккупационная администрация официально запустила механизм призыва в оккупационное войско. При этом они пытаются скрыть его под видом "учебного собрания".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/v-okupovanomu-krymu-stypendiyi-vyplachuyut-lyshe-pislya-vijskovogo-obliku/
Теги:

Новости

Все новости