Оккупанты в Крыму установили новые ограничения: о чем идет речь

Оккупанты пытаются отправить на войну против Украины жителей захваченных территорий. Чтобы восполнить ряды армии, устанавливают новые ограничения.

В Керченском государственном морском техническом университете, как сообщает Центр национального сопротивления, оккупационные власти ввели новый порядок выплаты стипендий.

“Следовательно, студенты получат финансовую поддержку только при постановке на так называемый военный учет. Этот шаг – очередная попытка принудительной милитаризации молодежи на временно оккупированных территориях и грубо нарушает международные нормы прав человека”, — говорится в сообщении Центра.

В Центре подчеркнули, что принудительное вовлечение гражданского населения в военную службу на оккупированных территориях противоречит Женевской конвенции, запрещающей государству-оккупанту принуждать лиц служить в его вооруженных силах.

“Такие действия оккупационной власти не только незаконны, но и аморальны, поскольку ставят под угрозу жизнь и будущее молодого слоя населения. Центр национального сопротивления рекомендует студентам и их семьям осторожничать и искать все доступные пути, чтобы избежать таких ситуаций”, — говорится в сообщении.

Напомним, что на оккупированных территориях, как писал портал "Комментарии", захватчики уже проводили мобилизацию, однако больше скрыто — пытались больше давить на мужчин. Оккупанты больше не скрывают своих намерений – на временно оккупированных территориях Донецкой области стартуют мобилизационные мероприятия.

В Центре национального сопротивления объяснили, что незаконная оккупационная администрация официально запустила механизм призыва в оккупационное войско. При этом они пытаются скрыть его под видом "учебного собрания".