Оккупанты уже перед «воротами» в город: куда могут зайти в любой момент

Российские оккупанты продвинулись вблизи Угледара и могут развивать наступление вглубь города, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Угледар

По его словам, действительно, ситуация у Угледара становится все более напряженной. Российские силы уже имеют возможность выйти в КП "Водоканал", расположенный неподалеку от Угледара. Это трасса 05-32, которая проходит через улицы Майскую, Дачную и Садовую, а также районы коттеджных поселков вблизи шахт, отметил эксперт.

По словам эксперта, КП "Водоканал" фактически является воротами в город, что дает оккупантам возможность проникать дальше в глубь Угледара. Однако проблема заключается не только в этом. Россияне постепенно охватывают город по нескольким направлениям, включая юг, где им удалось форсировать реку Кашлагач, а также с востока и севера, подчеркнул Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что кафиры предпринимают попытки окружить Угледар со всех сторон.

"Сейчас оккупанты пытаются через Пречистовку с направлением на Новоукраинку закрыть еще и западный путь на Угледар. В таком случае наши войска в Угледаре смогут получать поставки исключительно из Богоявленки. Однако и здесь есть проблема. После захвата Водяного и продвижения в районе шахты имени Сургая, российские оккупанты имеют возможность развивать наступление в направлении Богоявления. Или если будет перерезан путь от Богоявления на Угледар, или захваченное село Богоявленка, то город Угледар действительно может оказаться в окружении", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Вооруженные силы отойдут от Селидово, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми.



