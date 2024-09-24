Оккупанты уже перед «воротами» в город: куда могут зайти в любой момент

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты продвинулись вблизи Угледара и могут развивать наступление вглубь города, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Угледар
По его словам, действительно, ситуация у Угледара становится все более напряженной. Российские силы уже имеют возможность выйти в КП "Водоканал", расположенный неподалеку от Угледара. Это трасса 05-32, которая проходит через улицы Майскую, Дачную и Садовую, а также районы коттеджных поселков вблизи шахт, отметил эксперт.
По словам эксперта, КП "Водоканал" фактически является воротами в город, что дает оккупантам возможность проникать дальше в глубь Угледара. Однако проблема заключается не только в этом. Россияне постепенно охватывают город по нескольким направлениям, включая юг, где им удалось форсировать реку Кашлагач, а также с востока и севера, подчеркнул Коваленко.
Эксперт подчеркнул, что кафиры предпринимают попытки окружить Угледар со всех сторон.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Вооруженные силы отойдут от Селидово, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми.
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