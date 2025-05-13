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Оккупанты уже дошли до Днепропетровщины: какой населенный пункт захватили

5 мая россияне заняли часть территории поселка

сегодня, 08:05
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Клименко Елена

В понедельник, 12 мая, российские силы заявили о якобы установлении контроля над поселком Котляровка, расположенном в Покровском районе Донецкой области недалеко от границы с Днепропетровщиной.

Оккупанты уже дошли до Днепропетровщины: какой населенный пункт захватили

Фото: 24 Канал

В то же время, спикер Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов уточнил, что ситуация остается напряженной — в населенном пункте до сих пор продолжаются активные боевые действия.

По оценкам аналитиков DeepState, 5 мая российские войска частично заняли поселок, и с тех пор линия фронта в этом районе практически не изменилась. Сейчас этот участок фронта ближе всего к административной границе Днепропетровской области — Котляровка расположен всего в 3,5 км от передовой. Для сравнения, еще три месяца назад это расстояние составляло более 4,5 км.

На фоне всеобщего обострения ситуации продолжается уже 1175-й день полномасштабной войны. За прошедшие сутки оккупанты совершили 45 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиабомб, атаковали с помощью 1140 дронов-камикадзе и совершили почти 4000 обстрелов по украинским позициям и мирным населенным пунктам.

По состоянию на 22:00 12 мая зафиксировано 133 случая боевого столкновения. Вооруженные Силы Украины сосредоточены на сдерживании наступательных действий врага и постепенном истощении его сил.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 13 мая мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении Донецкой области. Согласно обновленной карте боевых действий от DeepState, российские войска совершили частичное продвижение в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.



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