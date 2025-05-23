logo

BTC/USD

111039.08

ETH/USD

2670.21

LTC/USD

101.52

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Окупанти впевнено просуваються на фронті: визначено найбільш критичні напрямки
commentss НОВОСТИ Все новости

Окупанти впевнено просуваються на фронті: визначено найбільш критичні напрямки

Хотя оккупанты не смогли существенно расширить контролируемые территории, их действия на важных направлениях свидетельствуют о попытке постепенно наращивать присутствие.

сегодня, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Темпы продвижения российских войск в 2025 году значительно снизились по сравнению с предыдущим годом, но даже медленное наступление остается серьезной угрозой для Украины. Генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечает, что хотя российские силы не достигли значительных территориальных достижений, их действия по нескольким ключевым направлениям свидетельствуют о намерении постепенно продвигаться вперед.

Окупанти впевнено просуваються на фронті: визначено найбільш критичні напрямки

Фото: из открытых источников

В Сумской области российские войска пытаются создать "буферную зону", захватывая населенные пункты вблизи границы. Это позволяет им не только продвигаться вглубь территории Украины, но и оказывать психологическое давление на местное население и военных.

В Харьковской области, в частности в районе Волчанска, российские войска пытаются прорвать оборону и продвинуться в сторону Купянска, важного логистического узла. Однако украинские силы эффективно сдерживают наступление, не позволяя врагу добиться значительных успехов.

Лиманское направление остается одним из приоритетных для русских войск. Переброска сил из Купянского района свидетельствует о намерении добиться успеха именно на этом отрезке фронта.

Южный фронт, в частности, вокруг Константиновки, также остается напряженным. Российские войска пытаются продвинуться с Временного Яра, Торецкая и Покровская, создавая угрозу важным оборонным позициям Украины.

На Новопавловском направлении враг активно действует от Курахово до Константинополя, создавая "клещи" в районе Богатыря и Андреевки. В частности, Андреевка уже захвачена, а бои продолжаются в Богатыре. Целью этих действий является продвижение в Днепропетровскую область.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российские войска, вероятно, усилят боевые действия летом на двух основных фронтах — Сумском и Харьковском, сообщил военный аналитик, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью для Радио NV.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости