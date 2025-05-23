Окупанти впевнено просуваються на фронті: визначено найбільш критичні напрямки

Темпы продвижения российских войск в 2025 году значительно снизились по сравнению с предыдущим годом, но даже медленное наступление остается серьезной угрозой для Украины. Генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечает, что хотя российские силы не достигли значительных территориальных достижений, их действия по нескольким ключевым направлениям свидетельствуют о намерении постепенно продвигаться вперед.

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В Сумской области российские войска пытаются создать "буферную зону", захватывая населенные пункты вблизи границы. Это позволяет им не только продвигаться вглубь территории Украины, но и оказывать психологическое давление на местное население и военных.

В Харьковской области, в частности в районе Волчанска, российские войска пытаются прорвать оборону и продвинуться в сторону Купянска, важного логистического узла. Однако украинские силы эффективно сдерживают наступление, не позволяя врагу добиться значительных успехов.

Лиманское направление остается одним из приоритетных для русских войск. Переброска сил из Купянского района свидетельствует о намерении добиться успеха именно на этом отрезке фронта.

Южный фронт, в частности, вокруг Константиновки, также остается напряженным. Российские войска пытаются продвинуться с Временного Яра, Торецкая и Покровская, создавая угрозу важным оборонным позициям Украины.

На Новопавловском направлении враг активно действует от Курахово до Константинополя, создавая "клещи" в районе Богатыря и Андреевки. В частности, Андреевка уже захвачена, а бои продолжаются в Богатыре. Целью этих действий является продвижение в Днепропетровскую область.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российские войска, вероятно, усилят боевые действия летом на двух основных фронтах — Сумском и Харьковском, сообщил военный аналитик, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью для Радио NV.