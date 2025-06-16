Оккупанты устроили в Бахмуте военную базу: есть ли там местные

Враг использует Бахмут как военную базу. Об этом в эфире Утро.LIVE рассказал заместитель начальника Бахмутской ГВА Александр Марченко.

Городская администрация в Бахмуте. Фото: оккупационные источники

Чиновник отметил, что на сегодняшний день в городе и на территории Бахмутской громады не осталось ни одного гражданского жителя.

"Российские оккупанты устраивают на обломках Бахмута символические шоу, украшая руины к праздникам и проводя парады дронов", — сообщает Марченко.

По его данным, несмотря на полное уничтожение города, жители Бахмута не потерялись — для них действуют специальные центры поддержки по всей стране.

"Сейчас в Украине находится около 70-72 тысяч. За рубежом примерно 8 тысяч... Нами создано 11 центров поддержки бахмутчан на территории Украины. Во всех центрах оказывают гуманитарную, медицинскую, социальную помощь".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в так называемой "ДНР" изучают возможность консервации разрушенных кварталов для сохранения "памяти". Эти территории будут показывать туристам — по примеру Волгограда, который также сохранил память о защитниках Сталинграда, сообщил глава не признанной республики Денис Пушилин, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Пушилин обвиняет в разрушении городов ВСУ, хотя местные жители и военные знают, как оккупанты заходили в города: избивали из артиллерии, минометов, кассетными боеприпасами, а затем из авиации, для того, чтобы нанести побольше разрушений и жертв, а после этого прорывали оборону уже с пехотой. восстанавливать эти кварталы – проще и дешевле их "законсервировать".

"У многих на слуху все, что связано, в том числе и с героическими населенными пунктами, конечно, это будет вызывать и в дальнейшем внимание у туристов, чтобы посмотреть, что такое Авдеевка, что такое Угледар, что такое Артемовск, раньше Бахмут, и другие населенные пункты. И, конечно, у нас есть в замыслах обустройство <...>, можно <...> целый квартал, просто консервировать, чтобы было понятно, с чем сталкивались люди на разных этапах", — сказал Пушилин.