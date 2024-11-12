Оккупанты устроили «охоту» на маршрутку с пассажирами (ФОТО)

Страшный инцидент произошел в Запорожье. В Приморском россияне попали FPV-дроном в автобус "Богдан", в котором ехали мирные жители прифронтовых сел. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, опубликовав фото поврежденного автобуса.

Расстрелянный автобус в Запорожской области. Фото: Иван Федоров

К счастью, повреждения получило только транспортное средство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

РФ начала наступление на Запорожье: первые подробности

Российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", — рассказал военный "Алекс". Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км. Он добавил, что сообщил о наступлении россиян "не для нытья, а для того, чтобы люди понемногу раздуплялись и собирали раму".

Читайте также: Российские войска в ночь на 12 ноября нанесли несколько авиаударов по Запорожской области. В результате одной из атак врага в многоэтажке заблокированы люди. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Чиновник сообщил, что в 04:15 в регионе раздались взрывы. Мониторинговые каналы писали, что в тот момент была зафиксирована активность вражеской авиации. Позже в 06:19 Федоров подтвердил информацию о том, что удары нанесла авиация противника.

"Россияне нанесли несколько авиаударов. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильковском районах", — написал он.

По его словам, в многоэтажке в результате атаки заблокированы два человека. На момент его уведомления проводится спасательная операция. Также Федоров добавил, что масштабы разрушений выясняются.