Оккупанты установили российский флаг на Харьковщине (ВИДЕО)

Оккупационное минобороны РФ сообщает о захвате Кругляковки на Харьковщине. Вражеская тряпка уже зафиксирована на одной из телебашен.

Флаг россии в Харьковской области. Фото: скриншот из видео

Отмечается, что военнослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск "Запад" поставили флаг над "освобожденным от ВСУ" населенным пунктом Кругляковка в Харьковской области, расположенном в 20 километрах южнее Купянска.

Оккупанты закрепили флаг на телебашне, расположенной в населенном пункте.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты заявили об "освобождении важного населенного пункта" в Харьковской области

О взятии Кругляковки в Харьковской области заявило оккупационное Минобороны РФ 30 октября. С "освобождением населенного пункта" министр обороны государства-агрессора андрей белоусов поздравил оккупантов, а именно – командование и личный состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.М.Калинина.

Гауляйтер Харьковщины, самопровозглашенный глава Харьковщины виталий ганчев заявил, что "взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей поставки противника, путь на правый берег реки Оскол закрыт для ВСУ".

Читайте также: Смогут ли оккупанты форсировать Оскол и продвинуться на Харьковщине

По данным украинских военных, российское руководство приказало, не считая потерь, выйти к Купянске-Узловому, к реке Оскол и закрепиться на левобережье Купянщины. О форсировании реки пока речь не идет. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 командир БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко, передает портал "Комментарии".

"Река Оскол она достаточно стремительна. В свое время в 2022 году во время Харьковской контрнаступательной операции Силы обороны ее форсировали, в частности, мы, и это было очень сложное испытание. Учитывая, что, во-первых, когда ты приводишь плацдарм так или иначе находишься под огневым влиянием врага. Второе – это стремительность реки, и третье – в то время была преимущественно артиллерия и незначительным образом применялись Мавики сбросами, из беспилотных систем. мы имеем и дроны-камикадзе, и с многократным применением. Имеем ночные бомберы и многое другое, что применяем против врага. Поэтому форсирование реки Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент не возможно", – отметил Федоренко.