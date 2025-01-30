Оккупанты усилили оборону Крымского моста: полковник ВМС поделился подробностями

Россия укрепила охрану незаконно построенного Крымского моста, усилив контрдиверсионные меры и усовершенствовав систему противовоздушной обороны. Об этом в эфире Украинского Радио заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

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Он отметил, что теперь гражданские лица не могут пересекать мост без тщательной проверки. Оккупационные силы требуют наличия паспортов для идентификации лиц, а не имеющих документов направляют на допрос для установления личности.

Также Селезнев сообщил, что для защиты Крымского моста враг привлек две бригады ПВО, создав многоуровневую систему обороны как на воде, так и под водой. Расходы России на содержание этого стратегического объекта существенно возросли, что свидетельствует о его значимости для их военной логистики.

Военный эксперт также затронул проблемы с нефтеперерабатывающими заводами в России, расположенными вблизи Нижнего Новгорода и Рязани, являющихся ключевыми поставщиками горючего для российской армии. Один из заводов был полностью уничтожен, а другой получил повреждение и находится на этапе восстановления. Это повреждение оказывает серьезное влияние на поставки горючего, что заставляет российских логистов корректировать маршруты его доставки.

По словам Селезнева, топливная инфраструктура критически важна для армии, ведь без горючего транспорт не может двигаться. Россия пытается перенаправить эти поставки, чтобы обеспечить нужды армии. Несмотря на серьезные повреждения нефтеперерабатывающих заводов, пока речь не идет о полном дефиците горючего, поскольку бюджет РФ на 2025 год был составлен таким образом, чтобы в первую очередь финансировать военные нужды.

Таким образом, хотя Россия все еще располагает достаточными ресурсами для ведения боевых действий, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям постепенно уменьшают ее способность вести наступательные операции.

Ранее "Комментарии" писали, что деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей по силам, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы лишились возможности спокойно функционировать на территории полуострова. Такое мнение в интервью "Общественному" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.