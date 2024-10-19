Под предлогом наведения правопорядка и предупреждения преступности среди детей и подростков на временно оккупированных территориях Украины враг ужесточил фильтрационные меры.

Враг усилил репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, только за этот год на Донетчине россияне поставили на учет 263 несовершеннолетних. Среди них – 16 человек, которых считают "экстремистами". Речь идет прежде всего о детях с проукраинскими взглядами. Таких украинцев отправляют на принудительное обследование или лечение в психиатрические учреждения.

Кроме этого, по данным Центра сопротивления, оккупанты проводят системные фильтрационные мероприятия по вытеснению населения "не российской национальности". Представители ВС РФ и оккупационных администраций проводят проверки квартир людей, которым запретили въезд на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что фактически россияне продолжают не просто вытеснять патриотически настроенных людей с временно оккупированных территорий, но жестоко преследовать их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.