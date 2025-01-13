Оккупанты уменьшили интенсивность штурмов на поле боя: эксперт объяснил, что происходит

На фронте в последнее время наблюдается понижение количества штурмов русской оккупационной армии, впрочем, потери среди захватчиков остаются на высоком уровне. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, ранее украинские защитники уничтожали около тысячи российских окупантов на каждые 100 наступательных действий, но даже после того, как количество вражеских штурмов уменьшилось вдвое, потери личного состава армии РФ не уменьшились.

Гетман отметил, что уменьшение количества штурмов частично связано с большими потерями, которые понесла российская армия.

"Количество мобилизованных, которых Россия может призывать ежемесячно, стало меньше количества уничтоженных. Даже если бы это количество походило на несколько месяцев назад, это не изменило бы ситуацию. Подразделения понесут большие потери техники и живой силы, и они больше не укомплектованы согласно штатному". расписанием. Оставшиеся остатки часто демотивированы и деморализованы, и даже если добавить еще 70%, создать эффективное боевое подразделение будет практически невозможно", – объяснил аналитик.

Также он считает, что уменьшение количества штурмов может быть связано с необходимостью для россиян перегруппировать свои утратившие технику и личный состав подразделения. Кроме того, поскольку в России продолжаются новогодние праздники, военному командованию тяжело решать эти проблемы в такой период, добавил Гетьман.

Портал "Комментарии" уже писал, что Силы обороны Украины во время попыток противника в Курской области в ходе штурмов с танками и бронемашинами захватить позицию ВСУ нанесли врагу потери как в технике, так и в личном составе. Украинские защитники показали кадры отражения дежурной армии РФ.