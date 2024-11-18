Террорист так называемой "днр" Ян Гагин призвал "представить себе карту, где российские оккупанты бьют по странам Европы, которые позволили Украине обстреливать тыл россии". Об этом сообщает пропагандистское издание РИА-Новости.

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Советник главы так называемой "днр" Ян Гагин в комментарии рупору Кремля РИА-Новости призвал не паниковать на фоне сообщений в СМИ о решении президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары западным оружием вглубь России.

"Никакой паники здесь быть не должно, потому что это они не себе позволили бить по нашим тылам – это они позволили нам бить по себе, куда нам вздумается, наш верховный (командующий диктатор Путин) об этом уже предупреждал.

Сейчас распространено очень много карт о том, куда могут достать украинские ракеты по нашему тылу, куда они могут попасть. И никто не вспоминает как далеко били наши "Калибры" из Каспийского моря по ИГИЛу еще в прошлой-прошлой войне. На тот момент наши "Калибры" преодолевали расстояние в 2,5 тысячи км. Так давайте представим карту, где российские вооруженные силы бьют по европейским странам, позволившим бить по нашим тылам Украине", – сказал террорист.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России нервничают по поводу разрешения бить по их территории

В России занервничали по поводу разрешения США и других стран для Украины бить дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

"Зеленский уже угрожает ракетами на фоне сообщений о разрешении Байдена бить ATACMS вглубь территории России, заявляя, что "удары наносят не словами" и "ракеты скажут сами за себя". При этом Axios со ссылкой на источник отмечает, что США проинформировали Украину о решении разрешить такие удары около трех дней назад. Кроме того, по информации собеседника издания, разрешение на использование Киевом ракет ATACMS распространяется только на Курскую область" , – пишет пропагандистское издание РИА-новости.

Там снова начали вспоминать "пугалки" Путина, что страны НАТО дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, непосредственно ли приобщаться к украинскому "конфликту".