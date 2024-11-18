Оккупанты угрожают бить по странам Европы и Украине, «куда вздумается» (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Террорист так называемой "днр" Ян Гагин призвал "представить себе карту, где российские оккупанты бьют по странам Европы, которые позволили Украине обстреливать тыл россии". Об этом сообщает пропагандистское издание РИА-Новости.
Иллюстративное фото
Советник главы так называемой "днр" Ян Гагин в комментарии рупору Кремля РИА-Новости призвал не паниковать на фоне сообщений в СМИ о решении президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары западным оружием вглубь России.
"Никакой паники здесь быть не должно, потому что это они не себе позволили бить по нашим тылам – это они позволили нам бить по себе, куда нам вздумается, наш верховный (командующий диктатор Путин) об этом уже предупреждал.
Сейчас распространено очень много карт о том, куда могут достать украинские ракеты по нашему тылу, куда они могут попасть. И никто не вспоминает как далеко били наши "Калибры" из Каспийского моря по ИГИЛу еще в прошлой-прошлой войне. На тот момент наши "Калибры" преодолевали расстояние в 2,5 тысячи км. Так давайте представим карту, где российские вооруженные силы бьют по европейским странам, позволившим бить по нашим тылам Украине", – сказал террорист.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
В России нервничают по поводу разрешения бить по их территории
В России занервничали по поводу разрешения США и других стран для Украины бить дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.
"Зеленский уже угрожает ракетами на фоне сообщений о разрешении Байдена бить ATACMS вглубь территории России, заявляя, что "удары наносят не словами" и "ракеты скажут сами за себя". При этом Axios со ссылкой на источник отмечает, что США проинформировали Украину о решении разрешить такие удары около трех дней назад. Кроме того, по информации собеседника издания, разрешение на использование Киевом ракет ATACMS распространяется только на Курскую область" , – пишет пропагандистское издание РИА-новости.
Там снова начали вспоминать "пугалки" Путина, что страны НАТО дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, непосредственно ли приобщаться к украинскому "конфликту".
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