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Оккупанты ударили по жилым домам в Краматорске (ФОТО)

Войска россии нанесли удар по Краматорску: полиция документирует последствия попаданий

сегодня, 17:18
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Недилько Ксения

Сегодня около 16 часов оккупанты нанесли удары по Краматорску Донецкой области. Частично разрушены и повреждены многоэтажные дома. Есть пострадавшие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Оккупанты ударили по жилым домам в Краматорске (ФОТО)

Обстрелянный дом. Фото: НПУ

Продолжается спасательная операция. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики и все ответственные службы. Людям оказывается помощь.

ОБНОВЛЕНО: Вадим Филашкин, начальник ДонОВА: По меньшей мере, 1 человек погиб и 15 ранены — таковы предварительные последствия удара по Краматорску по состоянию на 17:00.

Россияне попали в центр города. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили.

На месте работают органы власти и все ответственные службы.

"Это — очередное военное преступление россиян и очередное печальное напоминание, что абсолютно безопасных мест в Донецкой области не осталось", – подчеркнул глава ОВА.

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Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Глава ДонОВА: оккупантов в Угледаре еще нет, люди наотрез отказываются уезжать

На подступах к Угледару наши защитники сожгли огромное количество вражеской техники, но, к сожалению, у врага есть продвижение. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

На вопрос ведущей о том, что аналитики проекта DeepState сообщают о присутствии врага в окрестностях Угледара, Вадим Филашкин ответил, что это не совсем так, что постоянного пребывания врага в окрестностях города нет. Отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город, но воины ВСУ уничтожают эти группы.

"В городе остаются около 100 человек, которые наотрез отказываются уезжать. Завозить им гуманитарную помощь невозможно, потому что враг простреливает все пути. Город еще не захвачен, и надеемся, что этого не будет", — отметил Вадим Филашкин.

Читайте также: На Днепропетровщине обломки БпЛА упали в частный двор (ФОТО)

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар, возникший вследствие падения обломков вражеского БпЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Пожар произошел на территории частного домовладения. Огонь охватил гараж и транспортные средства общей площадью 200 кв.м.



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