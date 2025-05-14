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Оккупанты ударили по Сумам: есть погибшие (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Враг ударил по Сумам баллистикой: что известно

сегодня, 16:34
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Недилько Ксения

Сегодня днем в Сумах был слышен мощный взрыв. Перед этим сообщалось об угрозе баллистических ударов из Курской области РФ.

Оккупанты ударили по Сумам: есть погибшие (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Иллюстративное фото

Позже и. о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что взрыв, который было слышно в городе, — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры.

В Сумской ОВА сообщили, что предварительно есть пострадавшие.

"Враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады.

Предварительно есть пострадавшие.

Последствия удара россиян выясняются. На месте происшествия работают соответствующие службы", – сообщили в ОВА.

Руководитель Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил об одном погибшем.

"Взрыв, который слышали в Сумах, – вражеский ракетный удар по объекту промышленности в Сумской громаде.

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На месте работают соответствующие службы".

Обновлено: Сумская ОВА в 15:57: "Один человек погиб, семеро – ранены в результате ракетного удара россиян по объекту промышленности в Сумской громаде.

Трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Искренние соболезнования близким погибшего".

Сумской городской совет в 16:30: "Ракетный удар по Сумской громаде. В результате атаки россиян по объекту промышленности:

— погибли два человека,

— шестеро ранены,

– двое из них – в тяжелом состоянии.

Искренние соболезнования родным и близким погибших".


Оккупанты ударили по Сумам: есть погибшие (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2

Информация обновляется.



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