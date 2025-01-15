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Оккупанты ударили по многоэтажке авиабомбой: много раненых

Взрывы в Краматорске произошли сегодня утром после массированного обстрела по Украине

сегодня, 14:03
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Недилько Ксения

В результате авиаудара по многоэтажке в Краматорске ранены по меньшей мере восемь гражданских, среди которых двое детей — прокуроры фиксируют последствия атаки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Оккупанты ударили по многоэтажке авиабомбой: много раненых

Последствия обстрела Краматорска. Фото: прокуратура

15 января 2025 года, в 09:33, ВС РФ нанесли авиационный удар по г. Краматорск. Мишенью для вражеской атаки стал микрорайон с плотной жилой застройкой.

В результате попадания средства поражения по многоэтажному зданию телесные повреждения получили по меньшей мере восемь горожан. В частности, травмированы шесть женщин в возрасте от 62 до 73 лет. Кроме того, ранены 6-летняя девочка и 16-летний школьник.

Пострадавшим предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Предварительно для обстрела враг использовал "УМПБ Д-30 СН".

Окончательное количество потерпевших устанавливается.

Прокуроры на месте фиксируют последствия циничного нападения на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня с 6 утра по Украине раздаются взрывы из-за массированной ракетной атаки России по областям.

В воздух были подняты бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22МЗ, также были запущены крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Ракеты летели преимущественно на запад Украины, взрывы раздавались в разных городах.

Однако оккупанты уже сообщили, куда "целились". "Удар нанесен возле аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении", — пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на слова координатора "пророссийского подполья" Лебедева.

Оккупанты ударили по многоэтажке авиабомбой: много раненых - фото 2
Оккупанты ударили по многоэтажке авиабомбой: много раненых - фото 3
Оккупанты ударили по многоэтажке авиабомбой: много раненых - фото 4



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