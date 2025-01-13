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Оккупанты ударили по маршрутке и убили чиновницу налоговой из Херсона

Из-за ранения в больнице скончалась специалист налоговой в Херсоне

сегодня, 13:40
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Недилько Ксения

В результате тяжелых ранений, полученных при атаке с дрона "маршрутки" в Шуменском микрорайоне Херсона 6 января, остановилось сердце специалисту Главного управления ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе Ларисы Досенко. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты ударили по маршрутке и убили чиновницу налоговой из Херсона

Обстрелянный автобус. Фото: Херсонская ОВА

"Очередное российское преступление пришлось именно на время возвращения Ларисы Ивановны домой с работы, которую она продолжала выполнять, даже в сверхсложных условиях.

Все это время женщина находилась в реанимации. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми.

Ларисе Ивановне было 56 лет, у нее остались мать и дочь", – сообщил глава ОВА.

Напомним, в результате сброса взрывчатки с российского дрона на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне 6 января погиб 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью.

Также было известно о пяти пострадавших. В больницу доставили женщин, 47, 55, 58, 51 и 30 лет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что оккупанты ударили по детскому центру в Сумах вчера вечером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА и ГСЧС Сумщины.

Вечером, 12 января враг нанес удары по жилому сектору и оздоровительному детскому центру г. Сумы. Работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам. Очаги горения ликвидированы. Территории, по которым наносились удары, обследованы. Предварительно, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Кроме этого, по данным Сумской ОВА, в течение дня россияне совершили 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 143 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская громады.



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