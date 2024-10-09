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Оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине

Под обстрелом оказались находившиеся в заведении медики

сегодня, 07:31
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Недилько Ксения

Ночью оккупанты ударили по гериатрическому центру Херсонской области, пострадали двое медработников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

Оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине

Обстрелянный гериатрический центр. Фото: прокуратура

По данным следствия, 9 октября около 02:00 военные армии россии из артиллерийского оружия обстреляли Степановку в Херсонском районе.

Попали по территории гериатрического центра.

Ранения получили двое медицинских работников.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты ударили КАБами по Харькову: что известно о "прилетах"

В Харькове прогремели взрывы — вражеские войска обстреляли город КАБами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Около 17:00 он сообщил, что по предварительной информации удар КАБ пришелся по многоэтажке в Киевском районе. Сначала мэр города сообщил, что в результате вражеских обстрелов есть один погибший, впоследствии сообщил о двух погибших в результате удара.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в результате обстрела два человека погибли.

По данным Игоря Терехова, в результате обстрела два человека погибли, еще три человека получили ранения. Также в результате удара повреждены 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе. “На месте работают все соответствующие службы и волонтеры. Уже сегодня вечером начнем закрывать окна. А завтра утром на месте начнет работать ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Восстановление”, — отметил Игорь Терехов.



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