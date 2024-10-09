Оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине

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Недилько Ксения
Ночью оккупанты ударили по гериатрическому центру Херсонской области, пострадали двое медработников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.
Обстрелянный гериатрический центр. Фото: прокуратура
По данным следствия, 9 октября около 02:00 военные армии россии из артиллерийского оружия обстреляли Степановку в Херсонском районе.
Попали по территории гериатрического центра.
Ранения получили двое медицинских работников.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Оккупанты ударили КАБами по Харькову: что известно о "прилетах"
В Харькове прогремели взрывы — вражеские войска обстреляли город КАБами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского голову Игоря Терехова.
Около 17:00 он сообщил, что по предварительной информации удар КАБ пришелся по многоэтажке в Киевском районе. Сначала мэр города сообщил, что в результате вражеских обстрелов есть один погибший, впоследствии сообщил о двух погибших в результате удара.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в результате обстрела два человека погибли.
По данным Игоря Терехова, в результате обстрела два человека погибли, еще три человека получили ранения. Также в результате удара повреждены 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе. “На месте работают все соответствующие службы и волонтеры. Уже сегодня вечером начнем закрывать окна. А завтра утром на месте начнет работать ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Восстановление”, — отметил Игорь Терехов.
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