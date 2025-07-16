Сегодня около 17 часов в городе Доброполье Донецкой области прогремели мощные взрывы. Предварительно известно, что оккупанты сбросили управляемые авиабомбы по ТЦ в центре города. Местные паблики публикуют фото с места удара и сообщают, что может быть много жертв в результате "прилетов".

Оккупанты ударили по Донетчине: авиабомба попала в ТЦ с людьми

ОБНОВЛЕНО: Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сегодня Россия сбросила авиабомбу на центр Доброполья Донецкой области — в час, когда люди возвращались с работы. Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи – местная больница не может принять всех.

"Это очередной сознательный удар по гражданским. Россия — государство-террорист, ведущее войну против мирных украинцев и уничтожающее жизнь даже вдали от линии фронта. Мир должен наконец признать: терроризм не остановится сам по себе. Нужны конкретные решения, усиление давления, действия! " – подчеркнул омбудсмен.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в 19:14: "2 погибших, 14 раненых — таковы предварительные последствия удара по Доброполью. Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно, по торговому центру в центре города. В этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу.

По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях. По всей вероятности, под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается.

Осмотрел место удара, распорядился всем ответственным службам. На месте работают спасатели, врачи, полиция и местные власти.

Это еще одно страшное преступление россиян на нашей земле. Они стремятся истребить нас всех до последнего. Поэтому я снова и снова призываю всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Берегите себя и своих близких!"

По данным областной прокуратуры, 16 июля 2025 года в 17:18 ВС РФ сбросили на центр Доброполья "ФАБ-500" с модулем УМПК.

На данный момент известно о по меньшей мере 2 погибших и 17 раненых гражданских. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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