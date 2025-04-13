Оккупанты ударили по центру Сум баллистики: много погибших (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты сегодня утром нанесли баллистический удар по центру города Сумы, сообщают местные СМИ. В городе раздался мощный взрыв, после чего на месте удара поднялся огромный столб дыма.

Иллюстративное фото

Воздушные Силы ВСУ до этого сообщали об угрозе баллистических ударов с востока (Курская область РФ). Мониторы сообщают, что было две ракеты на город.

ОБНОВЛЕНО: по предварительным данным и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, сегодня в результате удара ракеты по Сумам много погибших.

Враг снова ударил по мирному населению, добавил он.

Обновлено: Сумской городской совет: Враг атаковал гражданскую инфраструктуру города.

В результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые, повреждены жилые и нежилые здания.

Развертывается штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Обновлено: ГСЧС: С первых минут на места поражений прибыли спасатели и полицейские. Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены к этой минуте. Люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах.

Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Просьба соблюдать установленные ограничения, чтобы экстренные службы могли быстро работать. Сейчас важна каждая минута для жизни раненых.

Разворачиваем штаб для приема заявлений и оказания помощи потерпевшим. Психологи ГСЧС и полиции работают с пострадавшими.

Следователи, криминалисты на местах ударов — собирают доказательства, документируют жестокое военное преступление России против гражданского населения.





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