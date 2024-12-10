Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: есть погибшие и люди под завалами (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня оккупанты нанесли удар по Запорожью. Около 15 часов в городе раздался мощный взрыв. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а именно из Таганрога РФ.

Обстрел Запорожья. Фото: Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров опубликовал видео "прилета" и отметил, что в городе сейчас по меньшей мере четверо раненых, разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

На месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.

Иван Федоров в 16:00: "Враг ударил по самому центру города. Известно о трех пострадавших, один человек может находиться под завалами. Спасатели делают все возможное".

Иван Федоров в 16:05: "Три человека погибли, пятеро ранены. Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы".

Иван Федоров в 16:15: "До 11 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача".

Информация обновляется.







