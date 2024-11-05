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Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: много погибших

Баллистику запускали со стороны российского Таганрога

сегодня, 11:12
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Недилько Ксения

Сегодня в 09:38 в Запорожье раздался мощный взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.

Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: много погибших

Иллюстративное фото

Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по Запорожью. Оккупанты попали по объекту инфраструктуры.

"Предварительно, ранены два человека. Масштабы разрушений устанавливаются. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и близких!" – отметил глава области.

ОБНОВЛЕНО: Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье, сообщил Иван Федоров в 11:09.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Информация обновляется.



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