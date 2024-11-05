Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: много погибших

Сегодня в 09:38 в Запорожье раздался мощный взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.

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Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по Запорожью. Оккупанты попали по объекту инфраструктуры.

"Предварительно, ранены два человека. Масштабы разрушений устанавливаются. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и близких!" – отметил глава области.

ОБНОВЛЕНО: Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье, сообщил Иван Федоров в 11:09.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

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