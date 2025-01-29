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Оккупанты ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшие

Вчера вечером враг нанес ракетный удар по одному из предприятий пищевой промышленности

сегодня, 08:11
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Недилько Ксения

28 января около 20 часов вечера оккупанты выпустили баллистическую ракету из оккупированного Крыма по Николаеву. В городе раздался мощный взрыв. Стало известно, что попадание баллистики произошло по одному из предприятий пищевой промышленности.

Оккупанты ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшие

Иллюстративное фото

Погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия.

Также на месте работали сотрудники полиции, экстренные и коммунальные службы.

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, предварительно обстрел был баллистической ракетой "Искандер-М".

Оккупанты ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшие - фото 2
Оккупанты ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшие - фото 3
Оккупанты ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшие - фото 4
Оккупанты ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшие - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал, что неизвестные беспилотники атаковали Нижегородскую, Смоленскую и Тверскую области, повлекшие попадания и пожары на территории важных объектов сегодня ночью.

Всего якобы за ночь над РФ перехвачено и уничтожено 104 БПЛА, сообщают о "все сбито" в оккупационном Минобороны РФ.

47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, области, один – над территорией Ростовской области и один — над территорией Ленинградской области", — сообщает вражеское ведомство. Губернатор Ленинградской области добавил, что беспилотник был сбит над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО якобы уничтожены БПЛА. Пострадавших нет. Губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель, в 2 квартирах выбиты окна, осколками секли 4 автомобиля.



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