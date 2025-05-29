Оккупанты ударили авиабомбами по Запорожью: люди оказались под завалами

Военные РФ атаковали Пологовский район Запорожья управляемыми авиабомбами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере, пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома.

Под завалами оказались люди. Ранение получил 49-летний мужчина.

Позже глава области сообщил, что в результате российской атаки по Пологовскому району один человек погиб, еще один – ранен.

Медики оказывают раненому всю необходимую помощь.

Всего за сутки оккупанты нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области

▪ Враг совершил 4 авиационных обстрела Гуляйполя и Орехова.

▪ 215 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV ) атаковали Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Преображенку и Новодаровку.

▪ 3 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов и Щербаки.

▪175 артударов нанесено по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Волшебного и Новодаровки.

Поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ заявляло, что Вооруженные Силы России оккупировали Константиновку на Сумщине, а также населенный пункт Зеленое Поле Донецкой области.

Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии прокремлевскому агентству ТАСС заявил, что военнослужащие ВС РФ взятием Константиновки Сумской области зачистили участок административной границы РФ и выбили из нее подразделения Вооруженных сил Украины.