Оккупанты удачно применяют тактику уничтожения украинцев: названа страшная опасность

Соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко считает, что даже без масштабных прорывов на фронте РФ каждый день приобретает новые позиции. Эта тактика – продуманная и результативная форма ползучего уничтожения Украины.

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"То ли пропаганда, то ли просто так случилось, но мы почему-то не слишком сосредотачиваемся на значении постоянного продвижения россиян вперед. Вот сегодня утром пришло сообщение о продвижении в районе четырех сел", — написал Луценко в Facebook.

Он отмечает, что тезис о "медленной войне" удобен и на внутреннем фронте, и для международной поддержки. Но реалии – совсем другие.

"Нам выгоден тезис о том, что территориальные достижения россиян — ничтожны по сравнению с целями, которые перед собой ставит Кремль: геноцид украинского народа и уничтожение государственности… Но давайте будем честными, а не глупыми. Это не так!", — отмечает Луценко.

Он подчеркнул, что Кремль ведет войну без чрезмерной затратности, но постепенно точечно откусывает территорию, избегая больших потерь. Он называет это успешной тактикой геноцида:

"Украинское государство из-за обстрелов и разъедания все новых и новых территорий фронтом медленно, но тает. И эта медленность, на которую мы опираемся — она вовсе не константа", — добавляет эксперт.

Он уточнил, что в мае-июне темп оккупации достигал около 15 км² в сутки, что почти втрое быстрее, чем зимой. Даже крохотные приросты земли дают агрессору символ веры в свою правоту и подтверждение имперской амбиции.

"Эти занятые метры — не просто география. Это основа их веры и надежды на победу. Эти километры съеденной земли и тысячи убитых питают их веру, их империю", — предупредил Луценко.

По его мнению, главная цель – прекратить "питание" РФ украинской территорией. Каждый день, по его словам, важна каждая сотня квадратных метров:

Как уже писали "Комментарии", возможность ухода украинских войск из Покровска хоть и не очевидна, но ее нельзя полностью исключать. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV.