Оккупанты убегают от украинских дронов и прячут технику

Агенты партизанского движения "АТЕШ" фиксируют перемещение топлива и ГСМ по всему оккупированному Крыму. Оккупанты пытаются наладить логистику и поставки своих войск через полуостров, избегая накопления больших объемов на складах, поскольку они уязвимы для ударов украинских БПЛА.

Логистика оккупантов в Крыму. Фото: АТЕШ

Судя по составам, идущим с территории РФ, их география изменилась вследствие успешных атак по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах. Все больше составов прибывает в Крым из дальних регионов, что делает перевозку более сложной и дорогой.

Поэтому стоимость топлива неизбежно растет на обычных заправках, а местные жители периодически сталкиваются с его дефицитом.

Всю информацию о перемещении и логистике оккупационных войск агенты АТЕШ регулярно передают Силам Обороны Украины для планирования соответствующих мер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что очередное место базирования оккупантов вынесено на территорию ММК им. Ильича в Кальмиусском районе оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Недалеко от бывшего кинотеатра Шевченко по пр. Никопольскому в Кальмиусском районе россияне обустроили место для ночевок на время кувырка живой силы и грузовиков. Продолжается тенденция разнесения подобных баз по Мариуполю без использования ММК им. Ильича. Странная, но понятная. Таким образом. потерь в случае атаки со стороны ВСУ", – отмечает Андрющенко.