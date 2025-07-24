Российское летнее наступление на украинском фронте снова столкнулось с серьезными проблемами — ключевым барьером стали водные препятствия, в том числе реки, которые российская армия не в состоянии эффективно преодолеть. Об этом говорится в новом материале американского издания Forbes.

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Авторы отмечают: с начала полномасштабной войны в 2022 году войска РФ неоднократно несли серьезные потери именно при попытках форсирования водных рубежей. Классическим примером стала катастрофическая попытка переправиться через Северский Донец весной 2022-го, которая обернулась уничтожением целой батальонно-тактической группы. Похожая ситуация повторилась во время обороны Херсона – сначала в 2022 году, а затем в попытках повторного захвата города в 2024 году.

Согласно аналитике, у украинских сил полный огневой контроль над ключевыми речными переправами, эффективно применяя дроны-разведчики, артиллерию и современные средства борьбы с беспилотниками. Во многих случаях даже те русские подразделения, сумевшие временно переправиться, были уничтожены уже на другом берегу.

Особенно показателен пример неудачной операции россиян на реке Оскол возле Купянска, которая продолжалась с декабря 2024-го по март 2025 года. Несмотря на попытки поддержать пехоту дронами и артиллерией, оккупационным силам не удалось реализовать план из-за высокой точности украинских огневых ударов и отсутствия слаженности в действиях.

Forbes подчеркивает: главной слабостью России остается низкий уровень совместной боевой подготовки. Многие новобранцы имеют лишь базовые навыки, что делает невозможным проведение сложных маневров большими формированиями. В результате атаки часто осуществляются небольшими группами без согласованной поддержки, что снижает эффективность наступательных операций.

"Комментарии" уже писали, что Российская Федерация, которую мир все чаще называет государством-террористом, пытается использовать внутренние протесты в Украине как инструмент информационной войны.